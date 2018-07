PSG : Pour N'Golo Kanté, Paris prêt à faire péter le plafond

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Sur un nuage depuis le début de la Coupe du monde, N’Golo Kanté démontre à chaque rencontre qu’il est l’infatigable poumon de l’équipe de France, rôle qu’il tient déjà à Chelsea.

Sa science du placement et sa façon de faire jouer ses coéquipiers lui valent des louanges bien méritées. Et l’intérêt plus que prononcé du PSG. Le club de la capitale rêve de se payer l’ancien caennais, et semble désormais prêt à faire d’incroyables efforts financiers pour y parvenir. En effet, il se murmurait que Chelsea n’avait aucune intention de laisser partir son Français, même pour 100 ME.

Et bien selon Goal, le champion de France est prêt à craquer totalement en proposant un transfert dépassant la barre des 100 ME pour convaincre Chelsea de dire oui. Et de son côté, si le joueur n’est pas très chaud pour un retour en Ligue 1, son salaire connaitrait une augmentation de 50 % par rapport à son contrat actuel à Chelsea. Poussé par son entourage à étudier la question d’une arrivée à Paris, Kanté est pour le moment concentré sur la Coupe du monde, tandis que le club londonien cherche toujours son entraineur. Mais nul doute que, quand le timing sera bon, l’attaque d’ampleur du PSG pour s’offrir Kanté sera spectaculaire.