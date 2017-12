PSG : Pour Mbappé, Cristiano Ronaldo fait partie du passé

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Futur adversaire du Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a eu l’occasion de rejoindre la Maison Blanche à deux reprises.

On le sait, le champion d’Espagne a tenté d’attirer l’attaquant français avant sa signature au Paris Saint-Germain en août dernier. C’était déjà le deuxième essai du club madrilène qui aurait pu accueillir l’ancien Monégasque pendant sa formation. En 2014, Mbappé était venu visiter le centre d’entraînement du Real et en avait profité pour prendre une photo avec son idole Cristiano Ronaldo. Près de trois ans plus tard, l’international tricolore a toujours hâte de rencontrer le Portugais, mais certainement pas en tant que fan !

« C'est une idole d'enfance et c'était sympa de le rencontrer lorsque j'ai visité Valdebebas, a confié le natif de Bondy au quotidien espagnol Marca. Mais je suis un compétiteur et ce que veut une telle personne est gagner, gagner, gagner. (...) Je l'ai adoré étant petit mais c'est désormais fini. J'irai à Madrid pour jouer et gagner. » Autant dire que les posters de CR7 n’ont plus leur place dans la chambre de Mbappé.