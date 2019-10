PSG : Pour Leonardo, le successeur de Kurzawa se trouve à Angers

Dans : PSG, SCO, Mercato.

Après un mercato estival éprouvant, principalement à cause du feuilleton Neymar, le Paris Saint-Germain prépare déjà l’été prochain.

Parmi les dossiers à l’étude, le club de la capitale se penche sur la succession de Layvin Kurzawa, qui ne devrait pas prolonger alors que son contrat se termine en juin 2020. Il faudra donc remplacer l’international français en fin de saison, une mission déjà entamée par Leonardo. En effet, le journal L’Equipe nous apprend que le directeur sportif a contacté Angers pour Rayan Aït-Nouri (18 ans). Rien de concret pour le moment, les deux équipes, qui s’affrontent ce samedi lors de la 9e journée de Ligue 1, n’en sont pas encore au stade des négociations.

Le Brésilien s’est simplement renseigné sur ce latéral gauche prometteur qui avait effectué sa pré-formation au Paris FC. Quelques années plus tard, après son transfert avorté à Monaco en 2018, l’Angevin décolle définitivement. A tel point que des clubs anglais, espagnols et italiens, dont la Juventus Turin, sont également sur le coup. Et ce malgré l’estimation entre 15 et 20 M€ pour le client de l’agent Jorge Mendes. Voilà qui promet une belle vente pour le SCO, pas pressé de vendre son international Espoirs français.