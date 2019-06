PSG : Pour le Barça, De Ligt ne sera pas Barcelonais… ni Parisien !

Dans : PSG, Liga, Serie A, Mercato.

Longtemps annoncé en tête, le FC Barcelone s’est finalement rendu à l’évidence pour Matthijs de Ligt.

Le défenseur central de l’Ajax Amsterdam ne devrait pas rejoindre le club catalan, alors que les deux parties s’étaient bien rapprochées. D'après le média local Sport, l’aspect financier a tout remis en cause. Le Barça a effectivement la sensation de perdre le Néerlandais depuis près d'un mois. Tout avait pourtant bien commencé puisqu’un accord a été trouvé avec l’Ajax, et tout était presque bouclé avec le joueur pour un salaire annuel à 6 M€ qui augmenterait au fil des saisons. Un contrat similaire à celui de Frenkie de Jong. Mais en raison de son parcours en Ligue des Champions et de la concurrence, De Ligt a fait monter les enchères.

Il faut dire que la Juventus Turin lui propose 10 M€ par an, contre 12 M€ du côté du Paris Saint-Germain, soit le double par rapport au Barça ! Autant dire que le capitaine de l’Ajax s’est éloigné de Barcelone, dont la direction a refusé de revoir son offre à la hausse, par respect pour De Jong et pour sa masse salariale… C’est donc un champion d’Espagne fataliste qui attend la décision de sa cible annoncée à Paris, mais que les Blaugrana voient plutôt à la Juve étant donné son projet plus structuré que celui des Parisiens.