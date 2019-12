PSG : Pour l’indésirable Draxler, Paris préfère Nice plutôt que l’OL

Dans : PSG.

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, le milieu Julian Draxler intéresse deux pensionnaires de Ligue 1. Mais les deux approches ont été repoussées pour des raisons différentes.

Leonardo s’est fixé plusieurs objectifs pour le mercato hivernal. En ce qui concerne les arrivées, le directeur sportif du Paris Saint-Germain aimerait attirer un latéral droit. Et renforcer l’entrejeu avec un milieu de plus grande taille par rapport aux Marco Verratti, Idrissa Gueye, Marquinhos… Autre mission pour le dirigeant, pousser certains indésirables vers la sortie, y compris Julian Draxler (26 ans). Alors que l’Allemand espère rester et même prolonger son contrat qui expire en 2021, Leonardo voudrait plutôt se débarrasser de son gros salaire incompatible avec son statut dans l’équipe parisienne.

L’Olympique Lyonnais a donc récemment tenté sa chance, mais la formule de prêt souhaitée par le club rhodanien n’a pas convaincu. Le champion de France privilégie une indemnité de départ via un transfert, ce qu’un autre pensionnaire de Ligue 1 est prêt à proposer. En effet, l’OGC Nice a débarqué avec des moyens importants sur le dossier Draxler, annonce RMC. Le problème, c’est que l’ancien joueur de Schalke 04 refuse catégoriquement de bouger cet hiver, lui qui partage une relation de confiance avec l’entraîneur Thomas Tuchel. Autant dire que Leonardo aura du mal à boucler le départ définitif du milieu polyvalent, épanoui dans la capitale et apparemment pas gêné par sa situation de remplaçant.