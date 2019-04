PSG : Pour jouer avec Mbappé, un champion du monde pourrait signer à Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

Recruté par l’AS Monaco en janvier, Cesc Fabregas découvre le championnat de France. Et le maestro espagnol a été particulièrement impressionné par un joueur : Kylian Mbappé. Evidemment, l’ancien milieu de Chelsea connaissait déjà le champion du monde français. Mais en évoluant en Ligue 1, il s’est plus précisément penché sur le jeu du natif de Bondy. Grand passeur, Cesc Fabregas adore ce genre d’attaquant très mobile. C’est ainsi que dans un entretien accordé à beIN SPORTS, le champion du monde 2010 a expliqué qu’il adorerait jouer au côté de Kylian Mbappé.

« Chaque fois que je regarde Mbappé, je m'imagine sur le terrain avec lui. Il est toujours en mouvement, son corps est toujours tourné dans le bon sens pour se lancer et échapper aux défenseurs. Parfois, je dis à mes amis : "Si j'avais joué avec ce gars, j'aurais pris beaucoup de plaisir." S'il continue comme on me l'a décrit, humble, à l'écoute, qu'il veut apprendre, s'améliorer, qu'il continue à être sérieux, être discipliné alors le ciel est sa limite. Au niveau de Messi et CR7 ? Il doit prouver. Pour moi, c'est difficile de l'imaginer ou de croire qu'il y aura un autre Lionel Messi. Cristiano Ronaldo a une mentalité incroyable, mais je vois des choses similaires chez Mbappé. A son jeune âge, il a une grosse personnalité. Il est sûr de lui, il ne recule devant aucun défenseur. Il n'a pas peur d'essayer de nouvelles choses et c'est déjà exceptionnel d'être à ce niveau » a confié un Cesc Fabregas totalement fan de l’attaquant Parisien. Et qui se régalerait assurément à ses côtés.