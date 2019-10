PSG : Pour ce futur crack l’avenir est au Real et pas à Pari

Dans : PSG, Liga, Mercato.

En froid avec le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain ne rate jamais l’occasion de lui jouer un sale tour.

Outre le transfert de Neymar en 2017, le club de la capitale a également arraché les jeunes Kays Ruiz et Xavi Simons. Et la liste aurait pu s’allonger cet été, lorsque le champion de France a tenté d’attirer Takefusa Kubo. Rappelons que le milieu offensif passé par la Masia avait dû quitter le Barça, sanctionné pour des transferts de joueurs mineurs. Puis cet été, celui que l’on surnomme le « Messi japonais » a profité de ses 18 ans pour revenir en Europe, plus précisément au Real Madrid alors que les Blaugrana tentaient de le récupérer. Un choix principalement basé sur les promesses faites par les Merengue.

« J'ai beaucoup aimé les intentions du Real Madrid sur le plan sportif, le plan qu'ils avaient prévu pour moi dans les années à venir, ce qu'ils pensaient pour moi dans le futur, a expliqué Kubo dans un entretien accordé à Marca. Le Real m'a voulu et a beaucoup insisté. Ils m'ont donné le plan de carrière qu'ils imaginaient pour moi et cela m'a beaucoup plu. C'est ce qui m'a convaincu. » En attendant de percer dans l’équipe première, le renfort madrilène a été prêté cette saison à Majorque, prochain adversaire du Real samedi en Liga.