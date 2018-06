PSG : Pour ce départ en défense, Tuchel se mouille et dit oui

Dans : PSG, Mercato, Liga.

A l’approche de la fin du mois de juin, moment jugé comme clé pour vendre des joueurs afin de satisfaire les exigences du fair-play financier, le PSG accélère sérieusement dans le sens des départs.

Edouard a signé au Celtic Glasgow tandis que Pastore a pris la direction de la Roma. Le prochain sur la liste n’est autre que Yuri Berchiche. Les négociations s’intensifient en ce qui concerne le défenseur espagnol, qui se prépare à rejoindre l’Athletic Bilbao. Selon le journal local El Desmarque, tout est désormais en place pour ce transfert. La somme finale approche les 20 ME, ce qui serait une très belle vente pour le PSG, et un très gros achat pour la formation basque. L’effort consenti sur son salaire par Bilbao aurait fini de convaincre l’arrière gauche, bien conscient qu’il n’aurait peut-être pas autant de temps de jeu la saison prochaine avec le changement d’entraineur.

Car Thomas Tuchel n’a jamais caché qu’il n’avait pas été satisfait par le rendement de ses latéraux, et a même été décisif dans ce dossier. En effet, à l’heure où la finalisation du transfert approchait, Antero Henrique a demandé confirmation à l’entraineur allemand pour ce départ. L’ancien coach de Dortmund a validé, et plus rien ne devrait empêcher Bilbao et PSG de procéder à cette transaction.