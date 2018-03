PSG : Pour acheter le nouveau Pogba, le PSG va devoir agir vite !

Dans : PSG, Mercato.

Très en vue avec la Lazio Rome, le Serbe Sergej Milinkovic-Savic (23 ans) a tapé dans l’oeil des plus grosses écuries européennes.

Parmi ses admirateurs, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs les plus cités. Il faut dire que le milieu relayeur, de plus en plus comparé à Paul Pogba, ne cesse d’impressionner depuis quelques mois. L’été dernier, ses dirigeants avaient déjà refusé une offre de 70 millions d’euros ! Autant dire que sa valeur a bien augmenté depuis, ce qui n’a pas l’air d’effrayer le Real Madrid, la Juventus Turin ou encore Manchester United.

C’est pourquoi l’ancien joueur de la Lazio Ousmane Dabo conseille à Paris d’agir avant qu’il ne soit trop tard. « Si le PSG le veut, c’est maintenant, pas quand il sera dans un top club, a prévenu le Français dans les colonnes de L’Equipe. Avec Verratti et Rabiot, le présent et l’avenir seraient assurés au milieu… » Consciente de la cote de son milieu auteur de 11 buts cette saison, la formation italienne a de quoi faire monter les enchères jusqu’au prochain mercato estival.