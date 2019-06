PSG : Pour 80ME, ce joueur est un miracle pour le Qatar !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Le Paris Saint-Germain va devoir se renforcer au milieu de terrain lors de ce mercato d'été 2019, mais Thomas Tuchel semble avoir également le désir de muscler sa défense. Et c'est dans ce but qu'Antero Henrique tente de convaincre Matthijs de Ligt de signer au PSG plutôt qu'au FC Barcelone où le jeune joueur de l'Ajax Amsterdam retrouverait alors Frenkie De Jong. Evoquant la piste De Ligt au Paris SG, Christophe Dugarry estime que du côté du Qatar on doit impérativement mettre le paquet sur le défenseur néerlandais, le champion du monde 98 étant persuadé que Matthijs De Ligt est le prodige qu'il faut au PSG.

Et Duga d'en dire plus. « De Ligt aura plus de place et d'ouverture s'il signe au Paris Saint-Germain. Le PSG reste attractif. Ok il y a Lionel Messi au Barça mais le Barça cette année n'a remporté que le championnat, comme le PSG d'ailleurs. En Ligue des champions, cela a aussi été compliqué. Il faut que Paris arrive à séduire ce genre de joueurs. Il y a une carte à jouer. Le rôle de l'entraîneur est décisif sur la situation. En plus, 80 millions d'euros pour De Ligt ? J'y vais les yeux fermés ! Je ne trouve pas ça cher », a confié le consultant de RMC, qui il est vrai ne signe pas les chèques au Paris Saint-Germain. L'Emir du Qatar sait comment faire plaisir à Thomas Tuchel et Christophe Dugarry en même temps.