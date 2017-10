PSG : Pointilleux, Raï voit un domaine où Neymar déçoit

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar n’a pas raté ses débuts avec le Paris Saint-Germain. Impressionnant dès sa première apparition, l’attaquant brésilien fait l’unanimité dans la capitale et en Ligue 1.

Alors quand on parle de l’ancien joueur du FC Barcelone, c’est presque toujours pour le complimenter. Presque… Car de son côté, Raï voit un petit défaut chez son compatriote qui possède encore une marge de progression. Rien d’alarmant pour l’ancienne gloire du PSG qui, comme tout le monde, est évidemment sous le charme de Neymar.

« Physiquement il est plus costaud. Il a gardé sa vitesse. Sa technique, on n'en parle même pas. Il arrive à mieux protéger son ballon. Il est intelligent, il peut à la fois dribbler trois joueurs ou faire une longue passe pour mettre son coéquipier devant le but, a commenté le champion du monde 1994 sur RMC. Ce qui impressionne le plus chez lui, c'est qu'il a la vitesse, la technique, mais aussi cette intelligence de jeu. C'est rare à voir chez un seul joueur. »

« Il peut s’améliorer »

« Si on compare à d'autres joueurs brésiliens qui avaient des qualités qui lui ressemblaient un peu, c'est en plus un buteur. Denilson au début de sa carrière, ou plein d'autres joueurs, étaient impressionnants, mais ils n'étaient pas assez décisifs. Lui a appris ça tout de suite, très jeune, a ajouté Raï, avant de conseiller Neymar. Je crois qu'il peut améliorer son jeu de tête car il monte très haut. Il a cette facilité, donc il peut s'améliorer. » Il est vrai que l’on attend toujours son premier but de la tête en L1.