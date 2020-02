PSG : Pogba, l’atout en or de MU pour s’offrir Neymar ?

Dans : PSG.

Brillant avec le Paris Saint-Germain cette saison, Neymar risque de faire une fois de plus les gros titres cet été durant le mercato.

Et pour cause, le FC Barcelone ne semble pas avoir renoncé définitivement à la signature du meneur de jeu parisien. La preuve, Eric Abidal a ouvert la porte à un come-back de Neymar dans les colonnes du Mundo Deportivo, mercredi. « Avoir des joueurs talentueux comme Lautaro, Neymar ou d'autres serait toujours bon pour le club. Je ne vois pas cela comme impossible. Nous allons essayer de travailler pour cela » expliquait notamment le directeur sportif du FC Barcelone.

Toutefois, l’opération semble compliquée à boucler. En effet, le club catalan est toujours dans le rouge financièrement, tandis que de son côté, le PSG sera en position de réclamer un véritable pactole pour Neymar cet été au vu de la forme resplendissante de ce dernier. C’est ainsi que selon les informations de Diario Gol. Manchester United pourrait bien avoir son mot à dire dans le dossier Neymar. Bien évidemment, tout dépendra de la qualification ou non de Manchester United pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Mais le journal espagnol rappelle que financièrement, les Red Devils bénéficient de la puissance nécessaire pour attirer un joueur du calibre de Neymar. De plus, il est expliqué que Manchester United pourrait utiliser Paul Pogba, dont la volonté est plus que jamais de fuir le club britannique, afin de faciliter les négociations avec le Paris Saint-Germain. Effectivement, une proposition de cash en plus de Paul Pogba n’est pas à exclure selon le média. Reste à voir ce que Paul Pogba et Neymar penseront de tout cela, alors que la volonté de l’international français semble davantage de signer au Real Madrid que d’évoluer en Ligue 1. De son côté, Neymar n’a pas encore dit non à une prolongation à Paris, brièvement évoquée en ce début d’année 2020…