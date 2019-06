PSG : Pogba et Coutinho, le coup de tonnerre signé Leonardo

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Même si rien n'est officiel, le retour de Leonardo au Paris Saint-Germain se profile de plus en plus, le Brésilien ayant passé ces derniers jours dans la capitale, et s'étant notamment fait remarquer sur les réseaux sociaux en se mettant à suivre notamment la totalité des joueurs du Paris SG. Et ce samedi, alors que le PSG n'a pas encore communiqué sur ce retour tant attendu par les supporters de Leonardo, les premiers noms sont évoqués pour le mercato à la sauce Leo. Pour le Parisien, ce dernier a probablement déjà bien travaillé sur le marché des transferts, pas obligatoirement en demandant l'avis de Thomas Tuchel, et deux joueurs seraient convoités.

Deux joueurs qui pourraient coûter un paquet de millions d'euros au PSG. « A Paris, Raiola, qui a été très puissant (Ibrahimovic, Van der Wiel, Matuidi), ne conserve que Verratti et Areola dans son giron. Il cherche cet été à vendre Pogba. Le champion du monde est annoncé au Real Madrid, où Zidane le veut. Peut-il réorienter le natif de Seine-et- Marne vers Paris ? Leo noue aussi des liens forts avec Kia Joorabchian, le patron de Sports Invests, qui gère les intérêts de Coutinho, dont Barcelone veut se séparer et que la presse catalane envoie régulièrement dans la capitale française », explique le quotidien francilien. Seule certitude à cet instant, l'incroyable retour de Leonardo change totalement la donne, et l'été parisien pourrait devenir bouillant comme jamais.