PSG : Pogba contre Neymar, l'incroyable deal !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Si la presse anglaise suivait de loin, du moins pour l'instant, le dossier Neymar, estimant que cela intéressait surtout les supporters français et espagnols, The Independent a lancé ce lundi soir une petite bombe dans un mercato qui s'annonce déjà spectaculaire concernant la star brésilienne du Paris Saint-Germain. En effet, le média anglais, loin d'être un tabloïd, affirme que Nasser Al-Khelaifi en personne a récemment contacté le board de Manchester United afin de savoir si un incroyable échange entre Paul Pogba et Neymar était envisageable lors de ce marché des transferts 2019. La réponse d'Ed Woodward, vice-président exécutif des Red Devils aurait été aussi rapide que négative affirme The Independent.

Deux raisons justifieraient la réponse défavorable du patron de Manchester United à son homologue du PSG, à savoir le coût de l'opération, le salaire supposé de Neymar au Paris SG, soit 37ME par saison étant beaucoup trop élevé et susceptible de faire exploser le vestiaire mancunien. Mais en plus Ed Woodward semble être déterminé à refuser tout départ de Paul Pogba que ce soit au Paris Saint-Germain, à la Juventus ou au Real Madrid. Cet échange pur et dur entre deux stars mondiales du football semble donc peu probable même si avec le PSG on ne peut jamais jurer de rien.