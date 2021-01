PSG : Pochettino lance ses premiers messages à Paris

Dans : PSG.

Suite à son arrivée au sein du Paris Saint-Germain samedi, Mauricio Pochettino a dirigé sa première séance d’entraînement dimanche au Camp des Loges. Avec un message bien clair.

Dix-sept ans après, Mauricio Pochettino a donc retrouvé le chemin du Camp des Loges. Si le centre d’entraînement du PSG a bien changé, comme la stature du club de la capitale française, le coach argentin est déjà comme chez lui. Au lendemain de son intronisation, l’ancien manager de Tottenham a d’abord rencontré ses joueurs dans le vestiaire avant de diriger sa première séance. Une fois que le groupe francilien, composé de 20 joueurs en l’absence de Neymar, Kimpembe, Florenzi, Paredes, Bernat ou Rafinha, était présent sur la pelouse, Pochettino a pris la parole devant son président Nasser Al-Khelaïfi et son directeur sportif Leonardo. Après ce discours de présentation, tout le monde s’est mis au travail avec un entraînement de 45 minutes.

Si Mauricio Pochettino a surtout surveillé le contenu proposé par ses joueurs, c’est son fils et adjoint Sebastian qui a animé la séance. Un peu en retrait pour cette première, l’entraîneur de 48 ans a quand même beaucoup discuté avec ses nouveaux protégés. Et selon RMC, Pochettino a glissé quelques consignes qui en disent long sur la méthode de l’Argentin. « On arrête de rigoler s’il vous plait », « Déjà fatigués ? », a-t-on pu entendre au coeur du Camp des Loges. À la fin de l’entraînement, au cours duquel Kylian Mbappé a été « très souriant », Pochettino a une nouvelle fois rassemblé son groupe sous la forme d’un cercle, histoire de commencer à souder son équipe autour de lui. Désormais, les choses sérieuses vont pouvoir commencer puisque les joueurs et le nouveau staff veulent aborder du mieux possible le premier match de l’année 2021, contre l’ASSE mercredi en Ligue 1.