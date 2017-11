PSG : Pochettino favori n°1 pour remplacer Emery au PSG ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Unai Emery arrive en fin de contrat cette saison au Paris Saint-Germain et pour l'instant le technicien espagnol a bien du mal à convaincre qu'il est le coach idéal. Alors que le PSG est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et mène le championnat de France, les rumeurs circulent déjà sur l'identité de son éventuel successeur. Et le site ParisUnited, qui s'est fait connaître durant le dernier mercato en dévoilant les signatures de Neymar et Mbappé, a déjà quelques informations sur le dossier de l'entraîneur.

« Antero Henrique est le décideur principal quant au maintien ou non de l’entraîneur espagnol, et à ce jour une short-list existe dans son esprit. Six coaches se dégagent, avec dans l’ordre de préférence du Portugais : Mauricio Pochettino, Antonio Conte, José Mourinho, Carlo Ancelotti, André Villas-Boas et Gallardo. Les deux premiers ne semblent pas inateignables, alors que l’Argentin pourrait être en quête d’un nouveau challenge après 4 saisons brillantes à la tête de Tottenham. Faire son retour au Parc des Princes est l’un de ses rêves , et Antero Henrique le considère comme l’option prioritaire pour la saison prochaine, si Unai Emery ne devait plus être le coach du PSG », écrivent nos confrères, qui précisent que le directeur sportif du Paris Saint-Germain veut offrir un vrai tacticien au PSG et pas uniquement un meneur d'hommes.