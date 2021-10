PSG : Pochettino en a marre de s'aplatir devant Neymar !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le niveau de Neymar depuis le début de la saison fait beaucoup parler au sein du Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino ne compte lui faire aucun cadeau dans les prochaines semaines s’il ne redresse pas la barre.

Neymar n’est que l’ombre de lui-même depuis quelques semaines. Après un été chargé avec la Copa America, durant laquelle il a perdu en finale, et les fêtes quotidiennes pendant les vacances, le Brésilien a repris l’entraînement puis la compétition en août avec des kilos en trop. De nombreux spécialistes lui ont reproché, comme depuis son arrivée au PSG en 2017, son manque de professionnalisme. Même s’il court beaucoup ces dernières semaines, Neymar n’a plus son fameux coup de rein. Il peine à faire des différences, tente moins, s’agace. En sept matchs sur cet exercice 2021-2022, l’ancien joueur du FC Barcelone n’a marqué qu’un seul petit but, sur pénalty, contre l’OL, et n’a délivré que deux passes décisives. Des chiffres bien loin de ses standards habituels, qui reflètent la qualité de ses performances. La semaine dernière contre Manchester City, il a été le moins bon du trio qu’il forme avec Lionel Messi et Kylian Mbappé. Contre Rennes dimanche dernier, cette fois son équipe a perdu. Et il a été fantomatique, obligeant Mauricio Pochettino à le sortir à un quart d’heure de la fin du match.

Pochettino n’hésitera pas à mettre Neymar sur le banc

Ce choix fort pourrait être amené à se répéter. Et même au moment de construire son 11 avant un match. Selon les informations de Don Balon, Mauricio Pochettino est très déçu des performances de son numéro 10. Il veut continuer de montrer qu’il a la main sur son groupe. Il a fait savoir à son président Nasser Al-Khelaïfi, qu’il n’hésiterait pas à mettre Neymar sur le banc s’il n’élève pas son niveau de jeu. Les performances du Brésilien font beaucoup parler même au sein du vestiaire, qui s’inquiète de plus en plus, surtout que Lionel Messi n’est pas flamboyant non plus pour le moment. L’entraîneur argentin peut faire jouer Angel Di Maria et rajouter un milieu de terrain, ou incorporer Mauro Icardi. Mauricio Pochettino ne craint pas de se mettre ses joueurs à dos. Il veut le meilleur pour son équipe. Il ne s’interdit pas une autre grande décision après avoir titulariser Gianluigi Donnarumma plutôt que Keylor Navas dans les gros matchs. Le PSG va peut-être passer un cap dans la gestion de ses stars.