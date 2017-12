PSG : Plus fort que Cristiano Ronaldo, Neymar peut marquer l'histoire

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain se déplace à l’Allianz Arena pour y défier le Bayern Munich. Déjà qualifiées pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, les deux équipes se disputeront la première place à l’occasion de cette belle affiche. Cette rencontre sera particulière pour Neymar, qui aura l’occasion de marquer l’histoire de la plus grande compétition européenne en réussissant une performance que ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo n’ont réussie à accomplir.

Plus fort que Messi et Ronaldo ?

Avec six buts inscrits depuis le début de la saison en Ligue des Champions, Neymar n’est pas le meilleur buteur de l’édition en cours puisque Cristiano Ronaldo a inscrit 8 buts. Néanmoins, l’international brésilien est le seul joueur à avoir marqué au moins un but au cours des cinq premiers matchs. S’il venait à tromper la vigilance de Sven Ulreich mardi soir à Munich, l’ancienne star du FC Barcelone deviendrait alors le premier joueur de l’histoire à inscrire un but à chaque match de la phase de groupes de la Ligue des Champions. A la vue des récentes prestations de la défense du Bayern, cela n’a (à première vue) rien d’impossible…