PSG : Pjanic au PSG, la Juventus exige un incroyable prix !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Joueur majeur de la Juventus Turin, Miralem Pjanic pourrait bien débloquer plusieurs dossiers majeurs sur le marché des transferts européen.

En effet, le Bosnien est dans le viseur de plusieurs cadors : Barcelone, mais surtout Manchester City… et le Paris Saint-Germain. Ce week-end, le Mundo Deportivo expliquait notamment que le transfert de Rabiot vers la Catalogne pourrait être facilité en cas d’accord entre la Juve et le PSG pour Pjanic. Mais pour l’heure, on est encore loin d’être arrivé à cette situation. Notamment car la Vieille Dame n’a pas du tout l’intention de brader son maître à jouer.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, la Juventus Turin réclame au minimum 100ME pour céder l’ancien lyonnais. Le PSG, Chelsea et Manchester City, qui ont tous été associés à Miralem Pjanic ces derniers jours, sont donc prévenus. Et ce chiffre risque de décourager certains clubs, qui ne peuvent se permettre ce genre de folie, notamment en raison du fair-play financier. Le PSG sera-t-il en mesure de payer ce prix ? Cela dépendra en partie de la potentielle vente d’Adrien Rabiot… Comme quoi finalement, tout est lié.