PSG : Pierre Menès valide cash cette énorme piste à Paris

Après avoir fait le point sur le trio d'attaque du Paris Saint-Germain, Pierre Menès a évoqué le dossier N’Golo Kanté pendant ce mercato.

Quelque peu inquiété par le fair-play financier de l'UEFA au cours de l'exercice précédent, le club de la capitale française ne fera pas les mêmes folies que l'été dernier, au cours duquel la direction qatarie avait déboursé plus de 400 millions d'euros pour recruter Neymar et Mbappé. Pas de chamboulement donc pour le groupe parisien dirigé par Thomas Tuchel. Mais de gros ajustements auront toutefois lieu. Dans l'entrejeu notamment, où un milieu défensif de renom est attendu.

Le PSG a donc pointé sa priorité sur N’Golo Kanté. Et même si ce dossier semble très compliqué, vu que l'opération dépassera les 100 ME après le Mondial, Pierre Menès pense que Paris a visé juste. « Kanté au PSG au mercato ? L’arrivée de Kanté serait une excellente idée de la part du club », a balancé, sur Le Onze Parisien, le consultant, persuadé que Paris a trouvé le milieu récupérateur idéal, et qu'il doit désormais mettre le paquet pour le faire venir.