PSG : Pierre Ménès traite L'Equipe de « presse poubelle »

Ciblé par une plainte du supporter rennais qui a mis une taloche à Neymar samedi dernier après la finale de la Coupe de France, Pierre Ménès n'apprécie pas que L'Equipe en fasse des tonnes sur Nelson. Le fan du club breton s'est répandu en effet ce samedi dans une très longue interview accordée au quotidien sportif, entretien dans lequel ce père de famille de 28 ans se dédouane de toute responsabilité. Pour le consultant de Canal+, ce sujet dans L'Equipe est l'occasion de dire tout le mal qu'il pensait du journal où il a longtemps travaillé.

Et Pierre Ménès de ne pas prendre des gants au moment d'évoquer le média sportif. « La presse poubelle. J’ai tellement honte pour L’Equipe (…) J’ai travaillé pour L’Equipe pendant 21 ans oui, mais j'en suis parti il y’a 14 ans, il y a plus grand monde », a lancé, via son compte Twitter, le consultant de la chaîne cryptée, qui ne comprend pas pourquoi le quotidien donne ainsi le beau rôle à un spectateur qui avait tout même provoqué les joueurs. Ce dernier allant même jusqu'à traiter de « raciste » le pauvre Marco Verratti qui doit encore se demander pourquoi cette grave accusation a été proférée à son encontre par l'amateur de buzz.