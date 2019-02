Dans : PSG, Coupe de France, Coupe.

Le Paris Saint-Germain a souffert pendant 90 minutes face à Villefranche, ce mercredi soir en Coupe de France, essentiellement parce que le club de la capitale avait clairement pris ce match à la légère. Heureusement pour lui, le PSG a évité la catastrophe et s'en est sorti en haussant le ton durant la prolongation face à une formation de National qui a craqué physiquement. Au moment d'analyser cette rencontre, via Twitter, Pierre Ménès n'y est pas allé par quatre chemins.

Pour le consultant de Canal+, ce match est une honte absolue pour la formation de Thomas Tuchel, et cela suscite bien des questions à quelques jours de croiser Manchester United en Ligue des champions. « Match infect du PSG contre une équipe de Villefranche calme et organisée. Avoir besoin de Cavani et Mbappé pour dominer une équipe de National c’est grave. Sans Neymar le ressort est il cassé ? », s'interroge Pierre Ménès, qui n'est toutefois pas le seul à se demander comment le Paris Saint-Germain peut être aussi insipide depuis quelques matches et alors qu'un grand rendez-vous européen se profile. Expulsé en seconde période, Thomas Tuchel va devoir trouver les bons réglages, et vite.