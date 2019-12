PSG : Pierre Ménès tire à boulet rouge sur Icardi !

Dans : PSG.

Buteur face à Montpellier samedi après-midi (1-3), Mauro Icardi a inscrit son septième but en Ligue 1. Néanmoins, l’international argentin peine à faire l’unanimité…

Et pour cause, son style de jeu très particulier divise les observateurs. Très peu présent dans l’élaboration du jeu parisien, l’ancien capitaine de l’Inter Milan est néanmoins un redoutable finisseur. Mais pour Pierre Ménès, interrogé à ce sujet sur l’antenne de Canal Plus, il n’est pas certain que le Paris Saint-Germain puisse se permettre de jouer avec un avant-centre aussi peu participatif en Ligue des Champions. Et ce alors que la concurrence fait rage en attaque à Paris avec Edinson Cavani ou encore Kylian Mbappé qui sont également capables d’occuper le rôle d’avant-centre axial.

« Est-ce que tu peux jouer à un très haut niveau en jouant à 10, avec un joueur comme Icardi ? Je ne dis pas qu’il est nul, mais c’est un joueur qui touche très peu de ballons. Peut-on se permettre d’avoir un joueur de ce type-là en Ligue des Champions ? » s’est interrogé Pierre Ménès, lequel n’est absolument pas convaincu par Mauro Icardi et par son style de jeu très restrictif, bien qu’hyper efficace. Reste que du côté de Thomas Tuchel, on semble se poser bien moins de questions puisque depuis le début de la saison, l’Allemand a fait de l’ancien Milanais son choix n°1 à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain.