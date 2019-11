PSG : Pierre Ménès riposte à Platini sur Mbappé et Paris

Dans : PSG.

Michel Platini a sévèrement critiqué le PSG, qu'il a qualifié de Paris Coca-Cola, et Kylian Mbappé. Pour Pierre Ménès, l'ancien patron de l'UEFA est devenu un peu aigri.

Michel Platini a fait son retour de manière fracassante sur la scène hexagonale à l’occasion de la sortie de son livre « Entre nous ». L’ancienne star du foot français a notamment balancé sur le Paris Saint-Germain, dont il regrette la puissance financière et son côté cosmopolite, mais également sur Kylian Mbappé, joueur dont il pense qu’il aura de gros soucis quand il ne pourra plus compter sur sa pointe de vitesse. Pour Pierre Ménès, malgré tout le respect que l’on doit à Michel Platini, légende du football tricolore, ce dernier commence à devenir trop aigri.

« En préambule je veux dire que j’aime beaucoup Michel Platini, parce qu’il m’a fait rêver comme joueur, mais là je vais en dire du mal car je n’aime pas ses déclarations sur le PSG et Kylian Mbappé, sur le fait qu’il y avait trop de joueurs étrangers, qu’il n’y avait que les riches qui s’imposaient. On ne peut pas lui donner tort, mais pourquoi ne parler que du PSG dans ce cas-là ? Pourquoi ne pas parler de Manchester City de Barcelone, du Real, de Madrid ? J’ai l’impression qu’il n’y en a que pour le PSG, et puis autre chose, je n’ai pas toujours eu l’impression que l’argent du Qatar gênait Michel Platini, qui on le sait, était quand même très actif dans l’attribution de la prochaine Coupe du monde au Qatar (…) Après je conçois que ce ne soit pas le football qui lui plaît. Finalement d’ailleurs plus le temps passe plus on peut se demander s’il n’avait pas raison pour l’arrêt Bosman, mais ce sont les lois européennes. Ça ressemble à un combat d’arrière-garde. C’était mieux avant, c’est un peu gavant quand même (… ) Concernant Mbappé il dit qu’il baserait tout sur sa vitesse. Bah oui papa, il a 20 ans, donc il court vite. Ça sera à lui d’adapter son jeu lorsque sa vitesse viendra à décroître, ce qui n’est pas pour demain puisqu’il n’a que 20 ans. On s’aperçoit que le style de jeu de Cristiano Ronaldo n’a pas changé d’une façon radicale ces dernières saisons. Il pourrait se réjouir que Kylian soit français », a lancé, sur Yahoo, un Pierre Ménès un peu désolé de s’en prendre à Michel Platini compte tenu de tout ce qu’a fait ce dernier durant sa carrière footballistique et après.