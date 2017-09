PSG : Pierre Ménès révèle le nom de ce joueur du PSG qui change vraiment tout

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a frappé deux énormes coups lors du dernier mercato estival en recrutant d'abord Neymar, puis Kylian Mbappé. Deux signatures qui ont fait bondir de joie les supporters du PSG et plongé dans la colère les dirigeants de plusieurs clubs européens. Mais pour Pierre Ménès, c'est la venue d'un autre joueur qui a probablement changé les choses lors du dernier marché des transferts. Car pour le consultant de Canal+, la signature de Daniel Alves a une importance cruciale dans le nouvel état d'esprit affiché par le Paris Saint-Germain cette saison.

Lors de son émission, 19h30 PM, Pierre Ménès a dit tout le bien qu'il pensait de l'ancien joueur de la Juventus et du Barça. « Je pense que l’arrivée de Daniel Alves au Paris Saint-Germain est fondamentale parce qu’il apporte d’abord son jeu offensif sur son but, sa vitesse d’exécution, ses contres-attaques et surtout sa hargne. Parce que je peux te dire que quand il te mord les mollets, il te les mord vraiment », a fait remarquer Pierre Ménès, convaincu que le PSG manquait d'un joueur ayant ce profil.