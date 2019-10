PSG : Pierre Ménès rêve d’un tremblement de terre tactique

Dans : PSG, Ligue 1.

De retour de blessure, Kylian Mbappé ne devrait pas débuter la rencontre comme titulaire ce vendredi à Nice.

Sa saison n’a pas encore été totalement lancée, mais cela ne saurait tarder s’il conserve la dynamique du précédent exercice. A cette occasion, devant les nombreuses absences, l’attaquant parisien avait évolué au poste d’avant-centre, empilant les buts comme jamais dans sa carrière. De quoi donner des idées pour la suite, beaucoup d’observateurs estimant que son futur poste serait dans l’axe. Et pourquoi pas dès maintenant ?

C’est le souhait de Pierre Ménès, qui a approuvé un message en ce sens prononcé par Vikash Dhorasoo. Le consultant de Canal+, qui souhaite depuis longtemps voir Mbappé dans l’axe chez les Bleus, estime qu’il est l’heure de le placer en « 9 » au PSG, et ce malgré la présence de joueurs comme Mauro Icardi et Edison Cavani. De quoi provoquer un sacré casse-tête pour Thomas Tuchel. Car si le Français peut encore jouer sur le côté, où il a notamment plus d’espace dans les grands matchs, l’Argentin et l’Uruguayen ne peuvent pas prendre place dans un couloir. A moins d’un changement tactique majeur, avec la mise en place d’un trio d’attaque Neymar-Mbappé-Di Maria qui aurait tout de même de l’allure.