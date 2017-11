Dans : PSG, Ligue 1.

En l'absence de Neymar, forfait sur blessure, le Paris Saint-Germain a tout de même rendu une copie éblouissante samedi à Angers. Et forcément certains ont aussitôt dît que le PSG jouait mieux sans sa star brésilienne, ce qui a le don de faire bondir Pierre Ménès. Pour le consultant de Canal+, affirmer que le Paris Saint-Germain est meilleur sans Neymar est une totale aberration, et Pierre Ménès a expliqué pourquoi.

« Samedi, on a eu droit à la deuxième démonstration de la semaine signée Paris. J’insiste sur ce point car j’ai entendu des andouilles dire que Paris jouait mieux sans Neymar. Je rappelle donc qu’il y a quatre jours, le PSG en a mis cinq à Anderlecht, qui ne me semble pas inférieur à Angers et que Neymar était là. Ce qu’on peut donc dire après cette victoire écrasante au stade Raymond-Kopa, c’est que Paris joue bien aussi sans Neymar (...) Alors peut-être que Cavani est plus à l’aise quand Neymar n’est pas là. Parce que le Brésilien sollicite souvent des échanges techniques dans des petits périmètres qu’El Matador n’est pas capable d’assurer. Mais il est capable de faire bien d’autres choses, et notamment marquer. Encore et toujours. Enfin, j’ai trouvé Rabiot particulièrement impressionnant au milieu, d’une facilité et d’une clairvoyance dans ses choix assez déconcertantes. Les esprits chagrins diront qu’Anderlecht et Angers n’étaient pas des monstres. Certes, mais ça ne change rien à la qualité de jeu développée par Paris sur ces deux matchs », fait remarquer Pierre Ménès, qui n’est pas du tout convaincu par les arguments des anti-Neymar.