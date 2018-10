PSG : Pierre Ménès pose une terrible question sur Cavani

Dans : PSG, Ligue 1.

En l'absence de Neymar, laissé au repos, Edinson Cavani avait l'occasion de montrer une fois de plus, samedi contre Amiens, qu'il était un buteur efficace au Paris Saint-Germain et que les rumeurs sur ses états d'âme étaient infondées. Mais c'est raté, El Matador semblant emprunté et fébrile, à l'image de cette énorme occasion vendangée en fin de première période. Et si le PSG a bien écrasé 5-0 le club picard, Edinson Cavani est resté muet. De quoi susciter bien des interrogations et notamment de la part de Pierre Ménès.

Sur son blog, le consultant de Canal+ se pose bien des questions sur la situation actuelle d'Edinson Cavani, et Pierre Ménès n'hésite pas à les dévoiler. « Comme toujours contre Paris, l'adversaire a éclaté à la 60ème minute de jeu, ce qui a permis d'enquiller les buts en fin de rencontre. Mbappé, Diaby et Draxler se sont chargés de corser l'addition. Le seul bémol de ce match est peut-être la petite blessure à la cuisse de Verratti. On verra si l'Italien jouera contre Naples. N'oublions pas également la méforme persistante de Cavani. Hier, il n'était pas question de savoir si Neymar allait lui faire des passes mais l'Uruguayen est totalement hors du coup. J'espère qu'il n'est pas hors du PSG », s'interroge Pierre Ménès, clairement inquiet concernant le méforme actuelle de l'attaquant uruguayen du Paris Saint-Germain.