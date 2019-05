PSG : Pierre Ménès pose la question qui fâche sur Cavani

Dans : PSG, Ligue 1.

Edinson Cavani était titulaire samedi contre Nice, El Matador profitant directement de la suspension de Kylian Mbappé. Mais l'attaquant uruguayen n'a pas réellement utilisé cela pour montrer à Thomas Tuchel et aux dirigeants du Paris Saint-Germain qu'ils avaient tort d'hésiter à lui faire confiance et à le prolonger. Sans parler de son penalty manqué en toute fin de match, il est évident qu'Edinson Cavani a traversé comme une ombre ce match et forcément Pierre Ménès se demande s'il ne faut pas y voir un signe.

Car pour le consultant de Canal+, il pourrait bien y avoir quelque chose de cassé entre le meilleur buteur de l'histoire du PSG et le club de la capitale. « Cavani qui n’avait pas joué depuis près de trois mois et qui m’a semblé hors de forme - ce qui est assez logique - mais aussi incroyablement nerveux - ce qui l’est moins. Il s’est montré très irascible à l’endroit de ses coéquipiers, qui ont pourtant essayé très souvent de le servir, à l’image de Neymar. Je ne sais pas si c’est un indice de la défiance du buteur uruguayen à l’égard du club, mais ce n’est pas très rassurant », constate, sur son blog, un Pierre Ménès clairement dubitatif concernant Edinson Cavani, dont il se dit que le Paris SG tente de le refourguer à un an de la fin de son contrat.