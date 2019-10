PSG : Pierre Ménès mine « l’épouvantable » arbitre de Paris-Nice !

Dans : PSG, OGCN, Ligue 1.

Vendredi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé 4-1 sur la pelouse de Nice. Une rencontre marquée par la performance XXL d’Angel Di Maria, par le retour parfait de Kylian Mbappé… mais également par l’arbitrage de François Letexier. Et pour cause, l’homme en noir a beaucoup fait parler de lui pour avoir expulsé très sévèrement Wylan Cyprien. Déjà très critiqué par Patrick Vieira après la rencontre, l’arbitre français n’a pas été défendu par Pierre Ménès. Au contraire puisque sur son blog, le journaliste de Canal Plus a qualifié d’épouvantable l’arbitrage de cette rencontre…

« Le PSG a ouvert cette 10e journée en l’emportant largement à Nice, dans un match où il n’y aurait finalement pas eu grand-chose à dire sans le one man show de l’éternel et épouvantable François Letexier, qui a mis le feu aux poudres en expulsant coup sur coup Hérelle puis Cyprien, avec un manque de psychologie absurde. Si c’était la première fois, on pourrait lui pardonner. Mais c’est quelque chose de récurrent chez lui et, pour en avoir discuté avec Pat’ Vieira après le match, c’est visiblement très récurrent avec Nice. Alors évidemment, certains clubs sont paranos là-dessus, mais ils ne le sont pas tous non plus. D’autant que j’ai aussi parlé avec Cyprien et que ce dernier m’a confié qu’il n’avait pas insulté l’arbitre et avait simplement dit : "Mais il n’y a pas faute, là ?" » a commenté le chroniqueur du Canal Football Club, pour qui l’arbitrage de François Letexier est regrettable et a plombé le suspense de la fin du match…