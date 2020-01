PSG : Pierre Ménès, le surprenant avocat de Kurzawa

Dans : PSG.

Sur le départ, plus en fin de saison qu’en ce mois de janvier, Layvin Kurzawa ne prolongera en tout cas pas au PSG.

Son passage restera tout de même comme une grosse déception, sachant qu’il n’a jamais réussi à s’imposer, et a souvent souffert de la concurrence, laissant même des doublures comme Berchiche lui passer devant sans sourciller. Résultat, les supporters ne pleureront clairement pas l’ancien monégasque recruté pour 23 ME en 2016 tout de même. Ce départ, qui risque de se faire pour zéro euro, ne devrait donc pas bouleverser le PSG, qui cherchera simplement une nouvelle doublure à Juan Bernat. Mais pour Pierre Ménès, il s’agit tout de même d’un véritable gâchis sachant que le talent était là quand Kurzawa a su se faire connaitre du côté de la Principauté. Et le consultant d’aller plus loin en expliquant que l’arrière gauche a certainement été un peu trop vite placé dans la mauvaise catégorie.

De toute facon à chaque fois qu’il joue tout le monde se fout de sa gueule et c’est très injuste . À Monaco il a été bon et j’ai pourtant lu des horreurs — Pierre Ménès (@PierreMenes) 18 janvier 2020

« De toute façon à chaque fois qu’il joue tout le monde se fout de sa gueule et c’est très injuste. À Monaco, il a été bon et j’ai pourtant lu des horreurs », a livré Pierre Ménès, pour qui Kurzawa n’a pas été si mauvais que cela au PSG. La preuve, Didier Deschamps l’a plusieurs fois rappelé en équipe de France, même si les observateurs feront remarquer que le manque de choix à ce poste chez les Bleus a pu y participer.