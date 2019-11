PSG : Pierre Ménès accuse, l'UEFA complote contre Paris

Dans : PSG.

Pour Pierre Ménès, il est évident et incontestable que l'UEFA ne souhaite pas voir le PSG aller très loin en Ligue des champions. Et l'épisode de mardi soir face au Real Madrid le confirme explique le consultant de Canal+.

Même avec du recul, Pierre Ménès est toujours aussi remonté contre l’arbitre du match Real Madrid-PSG, qui a annulé le carton rouge de Thibaut Courtois et le penalty accordé à Paris après utilisation de la VAR. Le consultant de Canal+ y voit là une preuve de plus que du côté de l’UEFA on ne veut surtout pas voir le club de la capitale faire un énorme parcours dans la Ligue des champions. Très remonté, Pierre Ménès se demande si un jour ou l’autre la réalité de tout cela sera dévoilée.

Quoi qu’il en soit, Pierre Ménès se lâche sur cette histoire et accuse. « Sans être parano, je pose la question est-ce qu’il y a quelqu’un pour penser sincèrement que dans le sens inverse, le Real Madrid aurait eu le carton rouge retiré et le penalty refusé ? Bien sûr que non. On le voit depuis des années, les clubs espagnols, enfin le Barça et le Real Madrid sont avantagés dans cette compétition. Et le PSG est désavantagé, ce n’est pas être pro-Parisien de dire ça, c’est juste regarder les matchs. Évidemment, la remontada restant une sorte de référence en termes de sodomie arbitrale. Même si le PSG faisait un match médiocre, il y avait une vraie possibilité d’être à 1-1 et à 11 contre 10 à la 40e minute. C’est problématique (…) Je pense que tout est fait à l’UEFA pour que le PSG voire Manchester City, ne remporte pas le trophée parce que ça dérange les grands clubs. Alors peut-être qu’un jour la vérité sortira…ou pas, parce qu’on sait que tout ce milieu est extrêmement opaque. Mais ce qui est sûr, c’est que VAR ou pas VAR, le PSG se fait toujours enfler en Coupe d’Europe », a confié, sur Yahoo, un Pierre Ménès très remonté par cette situation, même si Paris s’en est tiré à moindre mal face au Real Madrid.