PSG : Pierre Ménès lance son Se Queda pour Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La presse espagnole a beau croire encore et toujours que Neymar va être transféré du Paris Saint-Germain au FC Barcelone d'ici la fin du mercato, Pierre Ménès est lui fermement convaincu du contraire. Pour le consultant de Canal+, le cirque qui s'est installé autour du cas Neymar va bientôt se calmer, car la star brésilienne sera au moins une saison de plus au PSG et en Ligue 1. Pierre Ménès refait la chronologie des événements de l'été concernant Neymar Jr et il voit comment tout cela va se finir.

« Alors, mon petit ami Neymar, ça a commencé avec cette envie de retourner à Barcelone. Mais moi ce qui m’a beaucoup gêné dans cette histoire c’est qu’en fait Neymar il n’a pas parlé. Alors il a parlé de son meilleur souvenir la remontada, mais il faut regarder la vidéo où il dit cela. Il dit que son meilleur souvenir c’est la victoire aux JO avec le Brésil, après on lui demande quel est son meilleur souvenir de vestiaire. Là, il prend 5 à 10 secondes de réflexion et il parle du 6-1 de Barcelone contre le PSG. Pour retourner à Barcelone, Neymar doit s’excuser, doit retirer sa plainte à l’UEFA, baisser son salaire de 10ME c’est quand même beaucoup. Donc depuis le début je dis que Neymar va rester. Encore une fois, des gens ont dit : « vous voyez il ne joue pas contre Sidney ». Mais qu’est-ce qu’on en a à foutre que Neymar, qui sort d’une entorse à la cheville, joue contre Sidney et des bourrins qui peuvent le couper en deux ? (...) On va donc attendre Neymar le 11 août en Ligue 1, alors beaucoup disent qu’il a trahi le PSG, qu’il a craché sur le club, il va être sifflé. Mais les gars, deux buts, deux petits ponts et tout le monde chantera « Neymar, Neymar... », explique, dans une vidéo pour un site de paris en ligne, Pierre Ménès. Qui vivra verra.