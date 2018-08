PSG : Pierre Ménès kiffe les débuts de Tuchel au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est devant sa télé que Pierre Ménès a regardé le Trophée des champions remporté ce samedi par le Paris Saint-Germain contre l'AS Monaco. Et en dehors du résultat, le consultant de Canal+ a apprécié la manière dont Thomas Tuchel s'est installé aux commandes du PSG. Pierre Ménès considère que cela est un vrai plus pour le club de la capitale.

« Je vais conclure ce premier post de la saison avec un petit mot sur le dénommé Thomas Tuchel. C’est un peu tôt pour s’enflammer, mais le garçon semble avoir tout compris au PSG. Je n’ai jamais vu les joueurs se montrer aussi enthousiastes à propos d’Emery, je n’ai jamais vu une photo de Neymar hilare dans les bras d’Emery… Si, en plus de sa rigueur et de son projet de jeu, l’entraîneur allemand parvient aussi à apporter une vraie convivialité à ce groupe, Paris pourrait bien vivre une très belle saison. Parce que, quand on voit la qualité de la prestation parisienne avec le nombre d’absents, il y a de quoi être optimiste », a constaté un Pierre Ménès visiblement emballé par le technicien allemand.