PSG : Pierre Ménès ironise à mort sur « l’égoïste Neymar »

Déjà outré par la polémique née des légers sifflets du Parc des Princes à l’encontre de Neymar lors de la victoire 8-0 pour Dijon, Pierre Ménès ne digère pas que certains consultants tombent sur le Brésilien pour sa décision de tirer ce fameux pénalty, alors qu’Edinson Cavani aurait pu battre le record de buts sous le maillot du PSG détenu par Zlatan Ibrahimovic. Pour Pierre Ménès, l’ancien barcelonais est la grande star du championnat de France et se comporte comme tel, en prenant ses responsabilités et en montrant qui était le patron de l’équipe.

Et quand le consultant de Canal+ entend dire que Neymar ne pense qu’à ses buts marqués, il ressort le classement des passeurs de la Ligue 1, où le Brésilien est en tête avec 11 offrandes, soit deux de plus que son premier poursuivant. Avec ce commentaire ironique : « Il est tellement égoïste Neymar ». De quoi relancer l’éternel débat sur le jeu du Brésilien, capable de marquer et de faire marquer. Et ce mercredi, non seulement le joueur formé à Santos a inscrit quatre buts, mais il a aussi délivré deux passes décisives, dont une certes involontaire pour Di Maria. De quoi compléter une sacrée feuille de statistiques, mais pas lui éviter quelques sifflets…