PSG : Pierre Ménès réclame la révolution au PSG et vite !

Pratiquement une semaine après l'élimination du PSG de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, Pierre Ménès a tenu à rétablir une vérité sur cette double confrontation.

Le week-end dernier, le Paris Saint-Germain a tranquillement repris son allure de croisière en Ligue 1 en étrillant Metz au Parc des Princes (5-0). Malgré ce succès, toutes les têtes franciliennes pensent encore au triste revers en Ligue des Champions. Incapable de renverser la tendance lors du huitième de finale retour contre le Real, le club de la capitale française est donc sorti de la scène européenne par la petite porte. La faute notamment à l'absence de Neymar, actuellement à l'infirmerie au Brésil après avoir subi une opération au pied. Et ce n'est pas Pierre Ménès qui dira le contraire, lui pour qui le miracle ne pouvait pas avoir lieu sans le Brésilien.

« Combien de fois on a entendu dire que l’équipe serait meilleure sans Neymar ? Evidemment qu’il a manqué ! Ça n’aurait clairement pas été pareil avec lui. À Barcelone lors de la remontada, ce n’est pas une prestation collective, mais c’est Neymar qui sauve le Barça à lui seul ! Neymar a, lui, prouvé qu’il était fort face aux forts. Vous pensez sérieusement que c’est Emery qui a voulu faire jouer Motta et Silva ? Vous vous mettez le doigt dans l’oeil, on lui a donné des consignes. Le comportement de Verratti ? Ce n’est pas possible qu’il se fasse expulser une énième fois ! Il n’a pas changé son comportement sur le terrain depuis son arrivée et personne ne vient lui remonter les bretelles ! Emery ? Ça révèle une énorme faute. Après la remontada il fallait qu’il parte, après une telle honte on doit faire table rase ! Les dirigeants ont mis leurs oeufs dans un même panier. Et une bonne partie de ce panier s’est retrouvée à l’infirmerie. Avec cette énième défaite il faut changer profondément les choses ! », a lancé, sur le plateau du Canal Football Club, le consultant, qui estime donc que le Paris d'Emery a fini de se plomber contre Madrid en ne prenant que de mauvaises décisions...