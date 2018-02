PSG : Pierre Ménès dévoile quelques infos sorties du Parc

Dans : PSG, Ligue 1.

Pierre Ménès était dans les tribunes du Parc des Princes samedi en fin d'après-midi afin d'assister au match entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Et si le consultant de Canal+ avoue ne pas avoir été totalement emballé par cette rencontre gagnée sans réellement forcer par le PSG, il est reparti avec quelques certitudes sur ce qu'il se passe dans les coulisses du club de la capitale suite à la défaite en Ligue des champions face au Real Madrid.

Sur son blog, Pierre Ménès en dit un tout petit peu plus. « J’avais envie d’écouter les gens me parler et voir un peu ce qui passe en interne au PSG. Et j’ai le sentiment que le divorce entre Emery et certains de ses cadres est vraiment consommé. Maintenant, les joueurs vont certainement se focaliser sur le match retour face au Real en faisant un peu abstraction du reste, y compris peut-être de leur entraîneur. Un match sur lequel le technicien basque jouera sa peau. Et peut-être quelques joueurs aussi. Voilà, au final je pense que cette victoire face à Strasbourg n’est ni rassurante, ni inquiétante dans la mesure où Paris a joué à trois à l’heure et n’a accéléré que lorsqu’il en avait besoin », explique Pierre Ménès, qui estime qu'effectivement il y a du foin dans le vestiaire parisien et que les joueurs ne se soucient pas vraiment de l'avenir d'Unai Emery.