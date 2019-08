PSG : Pierre Ménès détruit ce Cavani qui plombe Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Si Kylian Mbappé s'est battu comme un beau diable ce samedi lors du Trophée des champions remporté par le Paris Saint-Germain, le Champion du monde égalisant en seconde période pour le PSG, Edinson Cavani a été lui totalement transparent. Et pour Pierre Ménès, il est évident que le Paris SG ne pourra pas rêver plus haut si les deux attaquants continuent à aussi mal fonctionner en commun. Sur son blog, le consultant de Canal+ fait un constat terrible, surtout pour El Matador qu'il ne voit plus réellement au niveau de Mbappé et du PSG.

« Côté PSG, il y a un truc qui m’a sauté aux yeux, c’est que Cavani-Mbappé, ça ne marche définitivement pas. Cela ne marche pas parce que l’Uruguayen ne bouge jamais de l’axe. Mbappé reste donc très souvent à gauche, ce qui est un peu fort de café pour un joueur qui a marqué 33 buts en 29 matchs l’an passé en évoluant… dans l’axe. Surtout, Cavani a affiché un niveau de jeu horrible pendant tout le match. Un niveau qui n’est pas bon depuis que le Matador est revenu de sa blessure à la hanche. Alors je veux bien qu’il soit la légende du Parc et l’idole des foules, mais à un moment donné ce statut va se heurter à la qualité de ses prestations. Il ne fait pas une passe, pas une remise, il ne bouge pas, ne défend même plus. Je pense que cela va être un gros problème pour Tuchel dans les semaines à venir. Maintenant, avec Mbappé, Di Maria et, on l’espère, Neymar, la place de titulaire de Cavani est loin d'être garantie », prévient Pierre Ménès, qui sait qu'en plus l'attaquant uruguayen entame sa dernière année de contrat au Paris Saint-Germain.