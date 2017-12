Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain s'est incliné samedi à Strasbourg, ce qui peut arriver à tout le monde, mais après la défaite du club de la capitale à la Meinau, et après avoir rendu hommage au Racing, Pierre Ménès a fustigé l'attitude de deux joueurs du PSG, Angel di Maria et Javier Pastore. Car pour le consultant de Canal+, ces deux joueurs ont tout faux depuis pas mal de temps. Pierre Ménès s'explique sur son blog ce dimanche.

« Unai Emery a aligné une équipe beaucoup trop remaniée. C'était déjà passé ric-rac au Parc des Princes mercredi contre Troyes mais là, ça n'est pas passé du tout. Le milieu de terrain était trop offensif et n'a pas fonctionné, ne trouvant jamais les bons décalages. Quant à Pastore et surtout Di Maria, ils passent leur temps à pleurnicher sur leur triste sort mais ils feraient mieux de saisir leur chance lorsqu'ils en ont une. Ils ont joué deux matchs de suite et on ne peut pas vraiment dire qu'ils se sont mis en valeur, constate, à juste titre, Pierre Ménès, qui ne pense toutefois pas que cela va briser la dynamique du Paris Saint-Germain. Pour les Parisiens, cette défaite est contrariante uniquement parce qu'ils ne termineront pas invaincus cette saison. Mais ça ne changera pas grand-chose à l'issue du championnat et je pense que ça n'aura aucun impact sur le déroulement du match à Munich mardi. Pour l'occasion, on retrouvera le PSG avec son équipe-type. »