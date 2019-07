PSG : Pierre Ménès connaît déjà la fin du feuilleton Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Neymar a beau avoir des envies d’ailleurs, les probabilités de le voir rester au Paris Saint-Germain augmentent chaque jour. Effectivement, l’international brésilien est trop cher pour le FC Barcelone, qui a lâché 120 ME à l’Atlético de Madrid pour s’offrir les services d’Antoine Griezmann. Dès lors, il semble évident que Neymar ne bougera pas de la capitale française. C’est tout du moins l’avis tranché d’un Pierre Ménès pour qui l’avenir du Brésilien ne fait absolument aucun doute, comme il l’a expliqué sur son compte Twitter.

« Je dis des conneries sur Neymar ? Ça on en reparlera… Déjà, si Neymar est pas blessé en huitième, on verra comme par miracle que les choses seront différentes. Regarde son match contre Liverpool au Parc. Neymar va rester ? Ha tu commences enfin à être lucide. À partir du moment où Griezmann a signé au Barça, il n’y a plus de liquidités pour Neymar. C’est même pas de l’info, c’est de la logique pure. Neymar aime trop le foot et il ne peut pas se permettre de perdre encore un an. La Juve mettra jamais autant en transfert et en salaire. Comment reconquérir les supporters ? Deux buts, deux petits ponts, et tout est oublié » a expliqué le chroniqueur du Canal Football Club. Reste maintenant à voir si les propos de Pierre Ménès se confirmeront durant le mercato…