PSG : Pierre Ménès au secours de Thiago Silva

Dans : PSG, Ligue 1.

En ce début de saison, plusieurs joueurs sont impeccables au Paris Saint-Germain. C’est le cas de Juan Bernat, Marquinhos ou encore Idrissa Gueye, mais également du capitaine Thiago Silva. Véritable taulier de la défense, l’international brésilien a été excellent dans les grandes affiches de ce début de saison, comme à Lyon ou face au Real Madrid. Assurément, le capitaine du PSG est l’un des meilleurs défenseurs au monde. Et ce n’est pas Pierre Ménès qui va dire le contraire, lui qui a toujours défendu le joueur même quand il était critiqué et confronté à une image de pleureuse dans le monde du football.

Sur l’antenne de Canal Plus, le journaliste a de nouveau salué les performances XXL du joueur et son mental à tout épreuve. « Le collectif marche bien ? Et il y a Thiago Silva qui est absolument monstrueux. Notamment à Galatasaray. Je sais bien qu’en France il a l’image du mec qui chiale, mais si vous le regardez sur le terrain, vous pouvez pleurer sur le terrain, mais ce sont des larmes de bonheur » a souligné Pierre Ménès, pour qui il faut clairement être de mauvaise foi pour critiquer un joueur comme Thiago Silva. On attend maintenant de voir le Brésilien à ce niveau au mois de février et de mars, lorsque tout va devenir plus dur et plus sérieux en Ligue des Champions.