PSG : Pierre Ménès attendait Tuchel au tournant en cas de défaite

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Encore traumatisé par sa dernière apparition au Parc des Princes en Ligue des Champions, c’était lors de l’élimination face à Manchester United, le PSG a chassé ses démons en réalisant un match plein contre le Real Madrid. Au final, la victoire 3-0 est surprenante dans l’ampleur du score, mais logique au vu du déroulement de la rencontre. Et pourtant, le PSG était privé son trio offensif Cavani-Mbappé-Neymar. Et en plus de cela, Thomas Tuchel avait surpris au moment de faire sa composition d’équipe, remettant Kimpembe au goût du jour, pour faire monter Marquinhos au milieu. Avant le match, Pierre Ménès et beaucoup d’autres ont été choqués par ce choix tactique. Après le match, le discours était bien évidemment différent.

« En tout cas, ce Paris lourdement handicapé lance parfaitement sa phase de poules. C’est dans les habitudes du club de la capitale et c’est lors des rencontres à élimination directe qu’on attendra le PSG, mais voilà un match fondateur pour la suite. Ce qui est sûr, c’est qu’on peut féliciter Tuchel pour sa composition d’équipe. J’avoue qu’au départ, voir Kimpembé derrière et Marquinhos au milieu m’a un peu chiffonné. Personnellement, j’aurais joué avec Marqui en charnière et Herrera au milieu. Mais voilà, le coach allemand a gagné 3-0 face au Real, il a raison. Point barre », a livré le consultant de Canal+, agréablement surpris par le visage montré par le PSG.