PSG : Pierre Ménès accuse la presse de dégoûter Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après le match nul du Brésil face à la Suisse dimanche soir (1-1), Neymar n’a pas été épargné par l’ensemble des médias français.

Entre ceux qui se sont moqués de sa coupe de cheveux et ceux qui ont accusé la star du PSG de la jouer un peu trop perso, les critiques étaient nombreuses. Et cela commence sérieusement à énerver Pierre Ménès, lequel s’est exprimé au sujet d’un éventuel départ de Neymar au mercato. Sur C-News, le journaliste a poussé un gros coup de gueule qui n’est pas passé inaperçu.

« Le match de Neymar contre la Suisse ? Il est quand même un peu tôt pour tirer des conclusions, et surtout des conclusions aussi nauséabondes. Et il faut espérer, pour le futur de Neymar au PSG, qu’il ne lise pas la presse française, car sinon, on peut être sûr qu’il n’aura qu’une envie, c’est de partir » a expliqué le journaliste de Canal Plus, qui croise donc les doigts pour que le n°10 du Brésil ne soit pas informé par ce qui se dit dans les médias français à son sujet. Cela ne devrait, de tout de façon, pas avoir une grande influence sur l’avenir de la star brésilienne…