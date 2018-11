PSG : Pierre Ménès accuse l'UEFA d'une basse vengeance, et il ne fait pas semblant

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Il y a tout juste une semaine, le Paris Saint-Germain réalisait un match satisfaisant sur la pelouse de Naples, en Ligue des Champions.

Un match qu’il aurait pu gagner, notamment si l’arbitre avait sifflé un penalty en faveur de Juan Bernat, lequel a clairement été crocheté dans la surface de réparation napolitaine en seconde période. Cette action a bien du mal à passer chez les observateurs de la Ligue 1, et notamment chez Pierre Ménès. Sur l’antenne de Canal Plus, le journaliste n’y est pas allé par quatre chemins, accusant clairement l’instance européenne d’appliquer un arbitrage anti-PSG en Ligue des Champions. A n’en pas douter, les supporters parisiens seront de l’avis de Pierre Ménès sur ce coup-là…

« Si Neymar sort de son match, c'est parce qu'il file au but, et qu'il est retenu par le maillot sans que l'arbitre ne siffle. Bernat est crocheté dans la surface, ça n'est pas signalé. Le but de Mertens à l'aller n’est pas valable. Et puis il y a l’arbitrage contre Barcelone, au retour contre Madrid, etc. Si l'UEFA n'arrive pas à avoir le PSG par le fair-play financier, il y arrive bien par l'arbitrage. Je ne comprends pas que personne ne sévisse jamais dans un monde où Diego Costa peut mettre des taquets partout » a accusé Pierre Ménès, très remonté par cet arbitrage dont le PSG est victime en Ligue des Champions ces dernières années.