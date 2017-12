PSG : Pierre Ménès a vu une très mauvaise nouvelle pour le PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Samedi, lors du Clasico, le FC Barcelone a frappé un grand coup en allant s'imposer 0-3 à Madrid, mettant un terme aux derniers espoirs des Merengue de décrocher le titre de champion d'Espagne cette saison. Même si Zinedine Zidane ne l'a pas reconnu, la Liga n'est plus un objectif majeur pour le Real Madrid. Et c'est justement cela qui a des répercussions sur le Paris Saint-Germain estime Pierre Ménès. Car pour le consultant de Canal+, cette déroute madrilène n'est pas pour aider le PSG, futur adversaire de Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers.

« Le Real a été loin de confirmer sa bonne 1ère période et le Barca s’est trimballé après le repos. Le milieu madrilène est brillant mais la défense est à la rue. 14 points d’avance la Liga est pliée. Le Real va tout miser sur la LDC », annonce Pierre Ménès, même si le Real Madrid n'a jamais pris le moindre match à la légère, surtout en Ligue des champions et encore plus face au Paris Saint-Germain. Mais du côté du PSG, on peut désormais clairement s'attendre à des Merengue affamés comme jamais.