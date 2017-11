PSG : Pierre Ménès a encore un reproche à faire à Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

Malgré le score serré (1-2), le duel entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco a pourtant été à sens unique ce dimanche soir. De bout en bout, le club francilien a largement dominé le champion en titre en se procurant de très nombreuses occasions de but avant l'ouverture du score, puis avant et après le second but, mais les attaquants parisiens, Draxler, Cavani, Neymar et Mbappé, ont mangé la feuille. Ce qui a failli coûter cher en fin de match puisque l'ASM est revenu à 1-2 dans les dix dernières minutes... sans réussir à égaliser au final. Et c'est cette frayeur-là que Pierre Ménès a voulu souligner après le match.

« Le seul reproche qu'on peut faire au PSG ce soir, c'est le manque d'efficacité. Mbappé a quatre occasions, Cavani loupe une tête, Paris tape deux fois le poteau... Le PSG devait s'imposer quasiment aussi largement que contre le Celtic en Ligue des Champions. Et bravo à Emery aussi », a lancé, sur Canal+, le consultant, qui estime donc qu'Unai Emery doit encore transformer ses joueurs en tueurs si Paris veut aller très loin en Ligue des Champions, car pour ce qui est du championnat, le PSG est bien parti pour récupérer son titre sans forcer...