PSG : Pierre Ménès a élu Neymar meilleur joueur de L1

Dans : PSG, Ligue 1.

Si c'est officiellement Kylian Mbappé qui a été désigné comme le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison lors des trophées UNFP, Pierre Ménès estime lui que c'est Neymar qui mérite et de loin ce titre honorifique. Même si la star brésilienne du Paris Saint-Germain n'a pas joué toute la saison, le consultant de Canal+ en fait l'incontestable numéro 1 de notre Championnat. Et Pierre Ménès de faire d'un Neymar à temps plein le meilleur renfort du PSG pour gagner la Ligue des champions.

« J’entends déjà les esprits chagrins disant qu’il n’a rien à faire là puisqu’il n’a joué que la moitié des matchs. Sauf qu’en 17 matchs, il a planté 15 buts et offert 7 passes décisives. Et puis de toute façon, on peut prendre le problème dans tous les sens, en terme de niveau il est de très loin le meilleur joueur de Ligue 1. Avant sa blessure, il avait pris une autre dimension à un poste de milieu offensif axial où il faisait jouer l’équipe, tout en prenant ses responsabilités quand il le fallait. J’ai encore en mémoire son match au Parc face à Liverpool. Si son métatarse le laisse tranquille en février prochain, on s’apercevra comme par magie que le PSG va faire une autre saison sur la scène européenne », explique Pierre Ménès. Reste à savoir si Neymar réussira à jouer une saison entière sans pépin, ce qui n'a jamais été le cas depuis qu'il a signé au Paris SG il y a deux ans.