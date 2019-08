PSG : Perdu à Paris, Neymar peut devenir la nouvelle légende du Barça

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Depuis quelques semaines, il est bien difficile de comprendre le comportement de Neymar au Paris Saint-Germain.

D’un côté, le meneur de jeu, conscient que le FC Barcelone ne peut financer son retour, refuse de partir au clash contre ses dirigeants et s’investit à l’entraînement. Et de l’autre, l’ancien joueur de Santos rallonge ses vacances, joue la provocation en évoquant la remontada, puis ignore son directeur sportif Leonardo. A croire que Neymar lui-même ne sait plus trop où il en est. La situation est pourtant claire pour Edmilson, persuadé que son compatriote doit partir.

« (...) Ce ne sont pas les meilleures années de Neymar, a estimé l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais et de Barcelone, interrogé par Goal. Il reste un grand joueur et il faut voir où il se sent le mieux pour continuer à s'épanouir car aujourd'hui Ney a un petit peu perdu le fil depuis le Barça. Il avait bien commencé, il était bien. Il était bien entouré avec son papa. Mais après, je ne sais pas ce qu'il s'est passé... »

« Neymar a sa place partout »

Reste à savoir si l’international auriverde est encore en mesure de briller au sein d’un grand club, lui qui reste sur deux saisons marquées par des blessures. « Je pense que Neymar a sa place partout, a commenté Edmilson. C'est un très grand joueur, mais il faut qu'il soit bien dans sa tête pour jouer son football. Maintenant, le Barça va aussi devoir se séparer de plusieurs joueurs s'ils veulent le faire venir. »

« Ils ont fait venir Griezmann, Dembélé est toujours là, Coutinho est toujours là. Il y a Rakitic encore, Arthur, Busquets... Il y a beaucoup de monde en attaque comme au milieu, a rappelé le consultant. Mais le Barça commence aussi à penser à la retraite de Messi. Il a encore quelques années devant lui, mais dans trois, quatre ou cinq ans, je pense que Neymar pourrait très bien prendre la place de Messi. » Fuir l’ombre de l’Argentin pour finalement lui succéder, le scénario serait assez étrange.