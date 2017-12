PSG : Perdre contre Paris, ce serait normal pense le Real

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Premier de son groupe en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a hérité du pire tirage possible avec le Real Madrid en huitièmes de finale.

En tant que double tenant du titre, le champion d’Espagne part évidemment favori. Mais la plupart des observateurs n’enterrent pas les chances du PSG. Car pendant que les Parisiens réalisaient un excellent début de saison, les Merengue n’étaient pas au meilleur de leur forme. Du coup, le latéral droit madrilène Dani Carvajal estime qu’un échec face à un adversaire de ce niveau ne serait pas si mal vécu.

« Je ne crois pas qu’une défaite serait considérée comme une débâcle, a confié l’international espagnol interrogé par As. La confrontation contre le PSG sera très difficile, ils ont de très bons joueurs. Nous donnerons tout. Tu ne peux pas penser qu'une élimination serait une catastrophe. Tu dois faire ce que tu as à faire, et que tu perdes ou pas, tu pourras quitter le terrain la tête haute. » Méfiant, Carvajal sait qu’il sera amené à croiser la route d’un certain Neymar.

Carvajal plaisante sur Neymar

« C'est plutôt lui qui va croiser la mienne ! (rires) Nous nous sommes affrontés pendant plusieurs années. Pour février, il y a encore beaucoup de temps et nous verrons comment chacune des deux équipes arrivera, a réagi l’ancien joueur du Bayer Leverkusen. Aujourd’hui, nous devons nous concentrer sur la coupe du Roi, c'est notre prochain rendez-vous (contre Numancia en 8es). » Rappelons que le défenseur du Real sera suspendu pour le match aller à Santiago Bernabeu.