PSG : Pénaltys, salaire et mercato, Mbappé déclare la guerre à Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé a littéralement allumé le feu dimanche dernier en annonçant clairement qu’il comptait prendre le pouvoir à Paris, menaçant même de changer de cap s’il ne parvenait pas à avoir plus de responsabilités. Une déclaration qui a provoqué un énorme remous, mais l’attaquant du PSG devait parfaitement s’en douter. C’est la théorie de Damien Degorre, qui suit de près le club de la capitale pour le journal L’Equipe, et pour qui Kylian Mbappé demande simplement le même statut que Neymar.

« Il y a effectivement une rondeur dans les propos de Tuchel qui permet à la fois de dire à Mbappé qu’il a le droit de réclamer des responsabilités mais aussi qu’il a le droit d’être irréprochable. Ce qu’il n’a pas forcément été tout le temps. C’est comme ça que je l’interprète avec ce qu’on peut savoir en coulisse. Après il est habile, il ne colle pas Mbappé au mur. Il ne le traite pas comme un simple quidam. Mbappé, il avait le droit de marquer le but de la qualification contre Manchester. Alors la situation ne serait pas la même. Peut-être qu’il tirerait les penaltys, peut-être qu’il y aurait un peu plus match avec Neymar. Mbappé veut lancer un combat de Titans vis à vis de Neymar. Au niveau salarial, en termes de leadership... les penaltys c’est un truc important pour Mbappé, ça va compter. Savoir que pour le mercato Neymar va être écouté – Allan c’est son pote – et pas lui, ça le gonfle Mbappé », a expliqué le journaliste, persuadé que Mbappé en a marre d’être dans l’ombre de Neymar, et qu’il veut désormais lutter avec un pied d’égalité avec le Brésilien.